車が行き交う道路の真ん中に線路が敷かれ、「電車に注意」と書かれた電柱が並んでいます。やがて、人や車をかき分けるようにして列車がやってきました。今回は、「江ノ電」の愛称で親しまれている神奈川県の江ノ島電鉄を紹介します。ＪＲ東海道線や小田急線と接続する藤沢駅と、ＪＲ横須賀線の鎌倉駅間の１５駅１０キロを約４０分で結び、朝夕のラッシュ時は通勤通学客で混み合っています。沿線には鎌倉大仏で有名な高徳院や