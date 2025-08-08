気象台は、午前8時57分に、洪水警報をつがる市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】青森県・つがる市に発表 8日08:57時点津軽では、8日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■つがる市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水8日夕方にかけて警戒1時間最大雨量40mmピーク時間8日朝□洪水警報【発表】8日夕方にかけて警戒■鰺ヶ沢町□