元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は8日、金曜レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。大雨特別警報が発令されている鹿児島県霧島市に妻の実家があり、今回の大雨で1階が浸水しており「冷蔵庫が浮いているような状態」などと明かし、強い不安を口にした。一茂は「ライフラインは、かろうじて今、水だけは出るみたいですが電気が止まっているのでクーラーが効か