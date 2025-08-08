今夏、アジアツアーで来日したバルセロナ。日本での試合は一旦参加中止が発表されたものの、楽天グループ尽力により無事7月27日にノエビアスタジアム神戸でヴィッセル神戸との親善試合が開催された。その後、韓国で2試合を行い、すでに帰国している彼らだが、どうやらDFの補強を余儀なくされるようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏は7日、サウジアラビアのアル・ナスルがバルセロナDFイニゴ・マルティネスとの契