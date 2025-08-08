バルセロナに所属するスペイン人DFイニゴ・マルティネスが、サウジ・プロフェッショナルリーグのアル・ナスルへの移籍に迫っているようだ。7日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。現在34歳のI・マルティネスはレアル・ソシエダの下部組織出身で、2011年8月にトップチームデビューを果たした。2018年1月にはアスレティック・ビルバオに加入し、すぐさま出場機会を確保。スペイン代表にも継続的に選出され続け