家族や自分自身の死期を悟ったとき、延命治療やきれいごとに惑わされると「上手な死」は迎えにくくなるという。外科医・在宅医療医として人々の最期を見届けてきた久坂部羊氏が考える「上手な死」とは？※本稿は、久坂部羊『死が怖い人へ』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。納得感と充足感に満たされた「幸福な死」を迎えるには？SBクリエイティブ社で取った「死の恐怖の理由」のアンケートに次のような回答