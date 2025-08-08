大雨特別警報が出た鹿児島県霧島市では、記録的な大雨となっています。霧島市にある鹿児島空港では、1時間に107.5mmという観測史上最大の猛烈な雨が降ったほか、鹿児島空港や霧島市牧之原ではわずか半日で500mm近い雨が降り、1976年の観測開始以来最大の大雨となっています。【映像】鹿児島 大雨状況と今後の見通しこの後9日朝までの予想雨量は、いずれも多い所で鹿児島県が200mm、宮崎県で150mm、九州北部で120mmなどの見込み