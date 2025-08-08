県内は、大気の状態が非常に不安定となっており、９日明け方にかけて雷を伴った激しい雨や強い雨の降る所がある見込みです。村上市、胎内市に土砂災害警戒情報が発表されています。新潟地方気象台の発表によりますと、県内は、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、大気の状態が非常に不安定となっており、９日明け方にかけて雷を伴った激しい雨や強い雨の降る所がある見込みです。佐渡市や村上市などでこれまでに降った雨が