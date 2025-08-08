8月7日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、ヒコロヒーの初小説『黙って喋って』が、第31回島清恋愛文学賞を受賞した件について取り上げた。 パーソナリティ・大竹まことがお休みのため、8月7日の俳優＆タレントのきたろう、芸人のヒコロヒー、文化放送の砂山アナウンサーの3名が出演。ヒコロヒーが執筆した恋愛小説『黙って喋って』が、第31回島清恋愛文学賞を受賞した件が