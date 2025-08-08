薩摩大隅地方では線状降水帯による猛烈な雨が続いています。霧島市には大雨特別警報が発表されています。ただちに身の安全を確保し最大級の警戒をしてください。 各地の1時間雨量は姶良市で111ミリ、霧島市で107ミリ、鹿児島市で91ミリと猛烈な雨を観測しました。 気象台は午前5時、霧島市に大雨特別警報を発表しました。 JRの在来線は指宿枕崎線を除き運転を見合わせています。 肥薩おれんじ鉄道は八代と川内の間で、運転を見