東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値171.66高値172.17安値171.28 173.02ハイブレイク 172.59抵抗2 172.13抵抗1 171.70ピボット 171.24支持1 170.81支持2 170.35ローブレイク ポンド円 終値197.81高値198.02安値196.24 200.25ハイブレイク 199.14抵抗2 198.47抵抗1 197.36ピボット 196.69支持1 195.58支持2 194.91ローブレイク