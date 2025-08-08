東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.30高値8.32安値8.25 8.40ハイブレイク 8.36抵抗2 8.33抵抗1 8.29ピボット 8.26支持1 8.22支持2 8.19ローブレイク シンガポールドル円 終値114.66高値114.96安値114.39 115.52ハイブレイク 115.24抵抗2 114.95抵抗1 114.67ピボット 114.38支持1 114.10支持2 113.81ローブレイク 香港ドル