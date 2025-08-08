東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6524高値0.6541安値0.6490 0.6598ハイブレイク 0.6569抵抗2 0.6547抵抗1 0.6518ピボット 0.6496支持1 0.6467支持2 0.6445ローブレイク キーウィドル 終値0.5962高値0.5967安値0.5923 0.6022ハイブレイク 0.5995抵抗2 0.5978抵抗1 0.5951ピボット 0.5934支持1 0.5907支持2 0.5890