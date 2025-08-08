８時５０分に日本国際収支（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 国際収支（6月）08:50 予想15984.0億円前回34364.0億円（経常収支) 予想27211.0億円前回28181.0億円（経常収支・季調済) 予想4088.0億円前回-5223.0億円（貿易収支)