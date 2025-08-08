琵琶瀬展望台で撮影した「レヴォーグ レイバック」（写真：SUBARU）【写真】美しい北海道の大地で「スバルの未来」を考えたもっと遠くまで、行きたい。でも、この楽しさはいつまで続くのか――。スバル「レヴォーグ レイバック」を相棒に、北海道を巡りながら、そう思った。レヴォーグ レイバックは、ツーリングワゴンの楽しさとSUVとしての使い勝手を両立させた、日本市場を強く意識したスバル車として根強い人気を得ている。東洋