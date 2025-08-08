東海道新幹線・山陽新幹線で訪れる方も多いであろう新大阪駅。在来線の改札内にある「アントレマルシェエキマルシェ新大阪店」は、京阪神エリアのお土産が勢揃いするエキナカ店舗です。乗り換えのタイミングで立ち寄れるため、出張や旅行の際にお世話になった方も多いことでしょう。そんな「アントレマルシェエキマルシェ新大阪店」で、60か月連続で売上ランキング一位を達成したお土産があるって、知ってました？そのお土産の名は