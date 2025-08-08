８日午前８時１５分現在、村上市、胎内市に土砂災害警戒情報が継続して発表されています。警戒対象地域は村上市、胎内市です。村上市、佐渡市、胎内市、出雲崎町に土砂災害警戒情報が発表されていましたが、佐渡市、出雲崎町は解除されています。気象庁によると、降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっていて避難が必要となる危険な状況となっています。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住ま