日本時間の８日早朝にＭＳＣＩの定期入れ替えが発表された。今回の見直しでは、川崎重工業と良品計画が採用された。一方、電通グループ、ホシザキ、オムロン、小野薬品工業、リコーが除外された。８月２６日の取引終了後に入れ替えが実施される。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS