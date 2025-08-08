テレビプロデューサー・佐久間宣行が企画演出を手がけ、9月9日配信開始となるNetflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』より、予告映像とキーアートが解禁。またゲーム参加者として、森田哲矢（さらば青春の光）、渡辺隆（錦鯉）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、嶋佐和也（ニューヨーク）、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）の5名が発表された。【動画】最高のキスをして、主人公になるのは誰