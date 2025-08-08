ドジャースは7日（日本時間8日）、エステリー・ルイーズ外野手（26）を3Aに降格させた。ルイーズは2023年に打率・254、二塁打24本、5本塁打を記録。67盗塁でタイトルも獲得した。ただ、昨季はアスレチックスで29試合に出場も打率・200、2本塁打、5盗塁と低迷。他の若手が育ってきたこともあり、今年3月30日に事実上の戦力外となるDFAとなっていた。その後、4月2日にア軍からトレードでドジャースに加入。7月3日に昇格したが