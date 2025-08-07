コーセーが、2025年12月期第2四半期決算（2024年1〜6月）を発表した。売上高は前年同期比で0.9％増の1605億2400万円で、営業利益は同17.7％減の113億1900万円、親会社株主に帰属する中間純利益は同38.9％減の70億9600万円と増収減益となった。中国を含むアジア、北米の「タルト（tarte）」が振るわなかったものの、「コスメデコルテ（DECORTÉ）」やアルビオン社の主要ブランドの日本事業の好調で相殺。営業利益は、新規連結