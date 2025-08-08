ドラマから映画へと進化を続ける「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」シリーズ。看護師・蔵前夏梅を演じる菜々緒にとって、同じキャラクターをこれほど長く演じ続けるのは初めての経験だという。コロナ禍に生まれた本作は、医療従事者へのエールとして生まれた作品でもある。【動画】南海MERのメンバーからのメッセージ「ここまで長く続くとは、正直想像していませんでした。もちろんドラマの評判がとても良かったので、続編がある