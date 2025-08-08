対話型AI「チャットGPT」を手がけるオープンAIは、最新モデルの「GPT5」を発表しました。オープンAIによりますと、「GPT5」はこれまでのモデルに比べ処理速度や正確性が大幅に向上し、法律や医療などあらゆる分野の専門知識を利用し、より深い思考が可能になったということです。サム・アルトマンCEOは7日、公開した動画で「GPT5は、あらゆる分野のPhD（＝博士号に相当）レベルの専門家といつでも会話できるような存在です」と話し