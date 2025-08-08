日本の主要観光地で、放置されたスーツケースが数百個にのぼり、自治体が頭を抱えている。一部の外国人観光客が航空会社の規定に反して機内に持ち込めなかったスーツケースを街中やホテル、空港などに捨てていくという。７日、ＳＢＳ（ソウル放送）によると、最近観光客で賑わう東京・新宿の歌舞伎町の路上には、数十個というスーツケースが放置されていた。近隣の商店主は「どうすることもできない」とし「中に何が入っているのか