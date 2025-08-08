8月8日は「歯並びの日」です。正しい矯正歯科治療の普及を目指し、公益社団法人日本臨床矯正歯科医会（東京都豊島区）が制定しました。上下の歯をかみ合わせたときに、人によっては上の歯と下の歯の間に隙間が生じていることがあります。こうした症状は「開咬（かいこう）」（オープンバイト）といわれており、子どもの頃の癖や生活習慣が原因で発症することもあるといわれています。SNS上では「開咬を治したい」「開咬で、前