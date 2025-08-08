今、最も求められている能力は何か。ライティング・コーチのソン・スッキ氏は「世界的に注目されているのは文章力が高い人材だ。文章力が高い人は判断力に長けているとみなされ、消費者の心をつかむテキストを作ることもできるからだ」という――。※本稿は、ソン・スッキ『ハーバードの人生を変えるライティング』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／APCortizasJr※写真はイメージです - 写真＝iStock.