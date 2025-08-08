米OpenAIは8月7日（現地時間）、ライブストリーミング形式のイベント「OpenAI Summer Update」を開催し、最新のフラッグシップAIモデルとなる「GPT-5」を発表した。ChatGPTの新たなデフォルトモデルとして、同日よりPlus、Pro、Teamおよび無料プランへの展開が開始された。イベント冒頭、CEOのサム・アルトマン氏は従来モデルとの違いについて次のように述べた。「GPT-3は、まるで高校生と話しているような感じだった。ときおり驚