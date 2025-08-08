女性ファッション誌「美人百花」（角川春樹事務所）が8日発売の9月号で休刊になることが7日、同誌のインスタグラムで発表された。 【写真】道重さゆみ卒業号となった「美人百花」8月号 同誌の専属モデルを6年間務めたのが元モーニング娘。の道重さゆみ。2023年に「強迫性障害」と診断され、病と仕事の両立をはかってきたが、「活動を続けていくのは、難しい、限界だな」と感じるようになり、今年1月に今夏での芸能界引