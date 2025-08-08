鹿児島県霧島市に大雨特別警報が発表されたことを受け、石破総理は官邸連絡室を設置し、円滑な避難の支援など対応に万全を期すと強調しました。石破総理「現在、国民の皆様へ情報発信、各地の状況の把握・災害応急対策、安全・円滑な避難の支援等に取り組んでおるところでありまして、引き続き対応に万全を期してまいります」鹿児島県霧島市に大雨特別警報が発表されたことを受け、石破総理は、8月6日から総理官邸の危機管理センタ