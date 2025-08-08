可愛さが限界突破している?お散歩風景?がX上で多くのユーザーの心を鷲掴みにしている。【動画】牛を散歩させる亀を見る話題となっているのは2025年8月3日、Xユーザーのヤマシタアサミ（＠don_mamei）さんが「早朝、バタバタ音がすると思ってリビングに来てみたら、久々に牛くん連れてお散歩してました！少し大きくなったしもう牛くんの足の間には入り込めないと思っていたのに。。」とつぶやきながら投稿した動画。リビングで牛！