V・ファーレン長崎は7日、8月24日（日）にPEACE STADIUM Connected by SoftBankで開催する、V・ファーレン長崎クラブ創設20周年記念レジェンドマッチに参加するメンバーが決定したと発表した。有明SCを母体として、2005年にチーム名を改称する形で誕生したV・ファーレン長崎。創設20周年を記念したレジェンドマッチは、8月24日のJ2第27節レノファ山口FC戦の試合前に開催される。対戦カードは、V・ファーレン長崎レジェンズvs国見レ