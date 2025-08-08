空港振興・環境整備支援機構は、羽田空港のP2・P3駐車場利用料金をきょう8月8日に改定した。普通自動車の新料金は、入庫から1時間以内を300円から200円に引き下げた。一方で、24時間ごとの料金を通常期は1,530円から2,800円、多客期は2,140円から3,400円にそれぞれ引き上げた。また、72時間超では24時間ごとに通常期は2,000円、多客期は2,400円がかかる。入場後30分までは無料。予約料金、個室予約料金は据え置く。8月8日入庫分か