韓国女性グループi-dle（アイドゥル）のリーダー、ソヨンの薄着姿がファンを騒然とさせている。【写真】ソヨン、現役アイドルと思えない薄着姿ソヨンは8月7日、自身のインスタグラムを更新。ハートの絵文字をキャプションに綴り、写真を数枚投稿した。公開された写真には、青空の広がるロサンゼルスの街中を優雅に散策するソヨンが写っている。何より目が行くのはその服装。アウターこそ羽織っているものの、黒のタンクトップに同