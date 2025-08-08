赤沢経済再生担当大臣は、相互関税をめぐる日米合意の内容に齟齬はないとした上で、アメリカ側が適時に大統領令を修正することを確認したと述べました。【映像】赤沢大臣 相互関税めぐり米財務長官らと協議訪米中の赤沢大臣は、ベッセント財務長官とラトニック商務長官とそれぞれ協議を行いました。7日から発動された相互関税については、アメリカの事務処理に際して合意内容に沿わない大統領令が発出されたと説明しました