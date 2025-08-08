在京民放キー局５社の２０２５年４〜６月期連結決算は、フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）を除く４社で地上波放送の広告収入が伸び、増収増益となった。日本テレビＨＤとテレビ東京ＨＤは、売上高と本業のもうけを示す営業利益、最終利益がいずれも過去最高だった。フジＨＤは元タレントの中居正広氏による性加害問題で起きた広告差し止めが響き、１２７億円の営業赤字に転じた。一方でほか４社の広告収入は大幅に増