【心理テスト】あなたのぼっち耐性は？Question.友達のドタキャンによって、急に二日間ほど、一人の時間ができてしまいました。さて、あなたならどんな行動を取る？A：「せっかくだし一人の時間を満喫しよう！」と、気ままに行動を始めるB：「時間もあるし、どこか遠くに行ってみようかな」と、一人で小旅行を計画C：「誰か暇していたら誘ってみよう」と、友達に連絡してみるD：「まぁ、家でのんびりするのが一番か」と、帰宅して