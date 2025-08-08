気象庁が鹿児島霧島市に大雨特別警報を出したことを受け、石破首相は8日、官邸で記者団に対し、「政府として対応に万全を期す」と強調した。石破首相は、8日午前5時に大雨特別警報が出されたのを受けて、今回の大雨に関して官邸に設けられた情報連絡室を官邸連絡室に改組したと説明。「現在、国民への情報発信、各地の状況の把握、災害応急対策、安全円滑な避難の支援等に取り組んでいる。引き継ぎ対応に万全を期す」と述べた。さ