大雨による被害の情報も入っています。大雨特別警報が、出されている霧島市では道路の冠水のほか、住宅の床上、床下浸水の被害が多数、確認されているということです。土砂崩れも起きているということです。また、鹿児島市東佐多町では、川が氾濫し家屋に取り残されている住民がいるという情報が入りました。消防によりますと、8日午前5時前、付近の住民から「道路の冠水で動けない人がいる」と消防に通報がありました。氾