＜午前8時までの1時間雨量＞主な地点五木3.0ミリ湯前横谷3.0ミリ八代1.5ミリ熊本1.0ミリ 現在、熊本県内で警報は出されておらず、避難情報を発令している自治体もありません。 ただ、これからの雨の予報にご注意ください。 気象庁は、午前4時47分に鹿児島県の大隅地方と薩摩地方に線状降水帯が発生し非常に激しい雨が同じ場所に降り続いているとして「顕著な大雨に関する情報」を発表しました。そして午後5時には霧島市へ特別警