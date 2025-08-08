大葉を筆頭に、みょうがやしょうが、青ネギなど、夏はさっぱりとした薬味がおいしいですよね。そうめんや冷奴に必ず添えるという方も多いのではないでしょうか。でも、薬味は毎日の食卓にもっと活用できる優秀食材！今回は定番の麺類の付け合わせとしての脇役にとどまらない、薬味があるからこそのおかず系アイデアをご紹介します。メインおかずからごはんものまで、薬味のレシピアイデア５選サバ缶で作る簡単冷や汁出典：https://