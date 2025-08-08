ドジャースは７日（日本時間８日）、エステリー・ルイーズ外野手（２６）をマイナーに降格させたことを発表した。２２年にメジャーデビューしたルイーズは、２３年にアスレチックスで６７盗塁をマークして盗塁王に輝いた韋駄天。今季ドジャースに加入すると、７月３日（同４日）にマンシーの離脱に伴ってメジャーに昇格した。だが、スタメン出場は６試合にとどまり、１９試合の出場で２１打数４安打の打率１割９分、１本塁打、