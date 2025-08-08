配当狙いなら定期預金の方がまし？IPOから9ヶ月あまりが経過した東京地下鉄（東京メトロ、9023）。筆者はその株価が現在「冴えない」理由を前編記事〈「西武」「東急」との差はどこでついた？いま「東京メトロ」の株価が冴えない本当の理由〉でいくつか指摘した。では結局、「東京メトロ」株は買いと言えるのか。個人的な「結論」を本稿でお伝えする。東京メトロの2026年3月期の年間配当予想は42円で、想定される利回りは2%前後（