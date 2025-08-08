女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は8日、第95話が放送され、俳優の眞栄田郷敦（25）が初登場した。“漫画の神様”手塚治虫氏をモデルとした手嶌治虫役。待望の朝ドラデビューを果たした。＜※以下、ネタバレ有＞「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目