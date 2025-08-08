SPEEDの島袋寛子（41）が7日、自身のインスタグラムを更新。“三つ編み×メガネ”のキュートな姿を披露した。【写真】「かわぃぃぃぃぃ」「髪型新鮮」三つ編み×眼鏡姿で“雰囲気ガラリ”な島袋寛子「タクシーの日たくさんのあたたかいメッセージありがとうございました」とつづり、写真を投稿。8月5日は「タクシーの日」でありながら、SPEEDのデビュー日でもあり、島袋にとって特別な日。島袋はこれまでも「タクシーの日」