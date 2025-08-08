交通機関や道路にも影響が出ています。JR九州によりますと大雨の影響で、鹿児島本線の鹿児島中央と川内、日豊本線の鹿児島と南宮崎、肥薩線の隼人と吉松、日南線の志布志と田吉の間で始発から運転を見合わせています。九州新幹線は、始発から通常運行となっています。続いて、道路についての情報です。九州道の鹿児島インターと栗野インターの間で通行止めとなっています。この影響で、鹿児島市内と鹿児島空港を