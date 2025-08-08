8月7日夜、静岡県焼津市で外国籍の男性2人が何者かに背中などを刺されました。警察は殺人未遂事件として捜査しています。 7日午後9時20分頃、焼津市石津の石津浜公園サッカー場付近で、「30代くらいの男性2人が包丁で切られた」と通行人から消防に通報がありました。 警察によりますと、外国籍の男性3人が公園付近にいたところ、何者かに切り付けられ、30代の男性は背中など複数の傷を負い、20代の男性は正面から胴体を刺