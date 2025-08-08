アメリカのトランプ大統領は空席となるFRB＝連邦準備制度理事会の理事にCEA＝経済諮問委員会のミラン委員長を来年1月までの期限付きで起用する人事を明らかにしました。トランプ大統領は7日、SNSに投稿し、CEA＝経済諮問委員会のミラン委員長を来年1月までの期限付きでFRBの理事に指名すると明らかにしました。FRBの理事は7人ですが、来年1月まで任期があったクグラー理事が任期途中の今月8日で退任すると表明し、空席が出ることに