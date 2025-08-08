【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：43,968.64 ▼224.48（8/7）NASDAQ：21,242.70 △73.27（8/7） 1.概況 前日の米国市場は、高安まちまちの結果となりました。ダウ平均は、236ドル高の44,430ドルで取引を開始しました。新規失業保険申請件数や期待インフレの高止まりを示す経済指標が発表され、これらが市場予想を下回ったこともあり、景気減速懸念が重荷となりました。一方で、決算はまちまち