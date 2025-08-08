Image: flukeforest こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。重いバックパックでの通勤通学。到着したころにはすでに疲労困憊なんてことはありませんか？ 特に走ったときの肩への衝撃は、想像以上に体力を消耗していることも。「リュックサスペンション」は、既存のバッグに工具不要でサッと装着するだけで負担を大きく軽減できるユニークかつ実用的な