【本日の見通し】ドル安やや優勢も動きは限定的か ドル円はロンドン市場で１４６円６９銭まで下げた後、いったん戻すもNY市場でも１４６円台を付けるなど、ドル安がやや優勢。米利下げ期待の拡大がドル売りにつながっている。NY午後には８月８日付で退任するクーグラーFRB理事の後任として、ミラン大統領経済諮問委員会（CEA)委員長が就任する方針が示された。任期はクーグラー理事の本来の